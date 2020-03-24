В Европе у пациента нашли сразу два штамма коронавируса

Медики обнаружили случай двойного коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Исландии зафиксирован случай заражения сразу двумя штаммами нового коронавируса. Это может быть первый зарегистрированный случай двойной инфекции такого рода, пишет журнал Reykjavík Grapevine.

«Согласно международным базам данных, мутация, обнаруженная в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии», — приводит издание слова главы биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Второй штамм стал мутацией первоначальной версии коронавируса, уточняет РИА «Новости». По словам Стефанссона, мутировавший штамм может быть более вредоносным, однако пока подтверждений этому нет.

По данным портала Сoronavirus-monitor, на настоящий момент в мире уже более 405 тысяч зараженных коронавирусом. Выздороветь удалось более 105 тысячам человек, более 18 тысяч погибли. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что разработка и испытание вакцины от коронавируса займут не меньше года, пишет агентство Nation News.