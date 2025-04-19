ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Группировка «Южная» освободила село Шевченко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. Населенный пункт освобожден подразделениями группировки войск «Южная», передает оборонное ведомство в своем telegram-канале.
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