Сын Эрдогана приехал в Петербург на этноспортивный форум

Глава Всемирной конфедерации этноспорта и по совместительству сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал прибыл в Санкт-Петербург для участия в VII Этноспортивном форуме. Вместе с министром спорта России Михаилом Дегтяревым он торжественно открыл мероприятие.
«Мероприятие посетил президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган — сын турецкого лидера Реджепа Тайипа. Также на форум приехали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, главы спортивных ведомств Белоруссии, Казахстана и принц Иордани», — передает ТАСС.
В этом году форум проходит с 19 по 20 апреля. На него приехали представители из 41 страны. Это мероприятие служит международной площадкой для обмена опытом между министрами, чиновниками, представителями спортивных федераций и учеными из различных стран. В рамках форума участники обсудят вопросы международного сотрудничества, финансовой устойчивости этноспорта и адаптации традиционных игр. По итогам мероприятия будет принята итоговая декларация.
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