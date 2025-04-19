Сын Эрдогана приехал в Петербург на этноспортивный форум

Билал Эрдоган и Михаил Дегтярев открыли VII Этноспортивный форум в Петербурге
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Дегтярев торжественно открыл форум вместе с Билалом Эрдоганом
Дегтярев торжественно открыл форум вместе с Билалом Эрдоганом Фото:

Глава Всемирной конфедерации этноспорта и по совместительству сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал прибыл в Санкт-Петербург для участия в VII Этноспортивном форуме. Вместе с министром спорта России Михаилом Дегтяревым он торжественно открыл мероприятие.

«Мероприятие посетил президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган — сын турецкого лидера Реджепа Тайипа. Также на форум приехали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, главы спортивных ведомств Белоруссии, Казахстана и принц Иордани», — передает ТАСС.

В этом году форум проходит с 19 по 20 апреля. На него приехали представители из 41 страны. Это мероприятие служит международной площадкой для обмена опытом между министрами, чиновниками, представителями спортивных федераций и учеными из различных стран. В рамках форума участники обсудят вопросы международного сотрудничества, финансовой устойчивости этноспорта и адаптации традиционных игр. По итогам мероприятия будет принята итоговая декларация.

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Глава Всемирной конфедерации этноспорта и по совместительству сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал прибыл в Санкт-Петербург для участия в VII Этноспортивном форуме. Вместе с министром спорта России Михаилом Дегтяревым он торжественно открыл мероприятие. «Мероприятие посетил президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган — сын турецкого лидера Реджепа Тайипа. Также на форум приехали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, главы спортивных ведомств Белоруссии, Казахстана и принц Иордани», — передает ТАСС. В этом году форум проходит с 19 по 20 апреля. На него приехали представители из 41 страны. Это мероприятие служит международной площадкой для обмена опытом между министрами, чиновниками, представителями спортивных федераций и учеными из различных стран. В рамках форума участники обсудят вопросы международного сотрудничества, финансовой устойчивости этноспорта и адаптации традиционных игр. По итогам мероприятия будет принята итоговая декларация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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