Свердловским чиновникам запретили совместные обеды из-за коронавируса

Сотрудникам администрации губернатора Свердловской области установили график посещения столовой, рассказал источник URA.RU. Решение объясняется «мерами по нераспространению новой вирусной инфекции», обращение руководителям департаментов и других структурных подразделений подписал директор управления административными зданиями губернатора региона Юрий Шаламов.
В соответствии с графиком установлен 30-минутный интервал для обеда госслужащих. Первыми столовой могут воспользоваться сотрудники секретариата губернатора и водители, которые обсуживают чиновников. После на раздачу подходят специалисты департамента госслужбы и кадров и экспертно-аналитический департамент.
Сотрудники департамент внутренней политики и информационной политики не будут пересекаться за столами — между ними на обед ходят специалисты министерства внешнеэкономических связей.
Последними на обед пригласят специалистов секретариата губернатора, которые не успели сходить с утра, сотрудников аппарата уполномоченного и помощников губернатора.
Санкций за нарушение графика не установлено.
Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова подтвердила введение графика обедов. «Это нормальная практика, он введен, чтобы развести потоки [чиновников]. Периодически такой механизм применяется в период ОРВИ», — заявила Прыткова URA.RU.