25 марта 2020

Свердловским чиновникам запретили совместные обеды из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам администрации губернатора придется обедать не более получасаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудникам администрации губернатора Свердловской области установили график посещения столовой, рассказал источник URA.RU. Решение объясняется «мерами по нераспространению новой вирусной инфекции», обращение руководителям департаментов и других структурных подразделений подписал директор управления административными зданиями губернатора региона Юрий Шаламов.

В соответствии с графиком установлен 30-минутный интервал для обеда госслужащих. Первыми столовой могут воспользоваться сотрудники секретариата губернатора и водители, которые обсуживают чиновников. После на раздачу подходят специалисты департамента госслужбы и кадров и экспертно-аналитический департамент.

Сотрудники департамент внутренней политики и информационной политики не будут пересекаться за столами — между ними на обед ходят специалисты министерства внешнеэкономических связей.

Последними на обед пригласят специалистов секретариата губернатора, которые не успели сходить с утра, сотрудников аппарата уполномоченного и помощников губернатора.

Санкций за нарушение графика не установлено.

Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова подтвердила введение графика обедов. «Это нормальная практика, он введен, чтобы развести потоки [чиновников]. Периодически такой механизм применяется в период ОРВИ», — заявила Прыткова URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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