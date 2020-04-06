В Нижегородской области скончались две женщины 80 и 83 лет, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«К большому сожалению у нас появились первые летальные случаи. У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания», — говорится в сообщении. Речь идет о хронической почечной недостаточности, сахарном диабете, ишемической болезни сердца. Кроме того, одной из женщин несколько лет назад был назначен диализ.
По состоянию на 5 апреля в Нижегородской области зарегистрировано 47 случаев заражения Covid-19, четыре пациента вылечились. В России — 5389 зараженных, 355 человек уже выписаны из больниц, 45 — умерли. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заражены 1 252 265 человек, 68 148 скончались, 258 495 выздоровели.
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