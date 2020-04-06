05 апреля 2020

В Нижегородской области скончались две женщины с коронавирусом. Подробности

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции жителей. Курган, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
У обеих пациенток были сопутствующие заболеванияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Нижегородской области скончались две женщины 80 и 83 лет, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«К большому сожалению у нас появились первые летальные случаи. У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания», — говорится в сообщении. Речь идет о хронической почечной недостаточности, сахарном диабете, ишемической болезни сердца. Кроме того, одной из женщин несколько лет назад был назначен диализ.

По состоянию на 5 апреля в Нижегородской области зарегистрировано 47 случаев заражения Covid-19, четыре пациента вылечились. В России — 5389 зараженных, 355 человек уже выписаны из больниц, 45 — умерли. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заражены 1 252 265 человек, 68 148 скончались, 258 495 выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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