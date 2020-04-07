В МЧС объяснили, как уберечь себя от коронавируса после прогулок

После прогулки нужно снять одежду и обувь, убрать в пакет средства защиты и вымыть руки и лицо Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам рассказали, как вести себя после прогулки, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом сообщили в МЧС России.

Первым делом после возвращения с улицы необходимо тщательно вымыть обувь и переодеться, отмечают специалисты. Затем необходимо «утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет», передает «Федеральное агентство новостей».

Затем в ведомстве рекомендуют теплой водой вымыть руки с мылом в течение 20 секунд. Также нужно промыть нос и горло, умыть лицо, особенно — глаза.

В ведомстве напомнили, что в период самоизоляции разрешено покидать дом лишь в ряде случаев — при угрозе жизни, для получения неотложной медпомощи, приобретения продуктов и лекарства, выгула домашних животных (не далее 100 метров от дома) и выноса мусора, а также для поездки на работу.

В российских регионах действует режим самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Граждан просят не покидать свои дома и квартиры без лишней необходимости, сообщает телеканал 360. Также президент России Владимир Путин до 30 апреля продлил оплачиваемые нерабочие дни, пишет агентство Nation News. Однако губернаторы на местах самостоятельно принимают решение о мерах и могут прекратить режим самоизоляции раньше, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.