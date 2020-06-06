Помпео обвинил Китай в попытках извлечь выгоду из протестов в США

Китай попытался использовать для политической выгоды беспорядки в США. Так считает госсекретарь США Майк Помпео.
«Попытки коммунистической партии Китая использовать смерть Джорджа Флойда для своей собственной политической выгоды провалятся. Пекин в любое время безжалостно навязывал коммунизм», — написал Помпео в Twitter, добавив, что в непростые времена Соединенные Штаты продолжают обеспечивать свободы.
Протесты и беспорядки в США начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после жесткого обращения полиции при задержании. Американцы устраивают демонстрации против расизма и полицейского насилия. Полицейских, которые задерживали Флойда, уволили, сейчас им предъявлены обвинения в убийстве, пишет агентство Nation News. По мнению президента США Дональда Трампа, массовые акции протеста, развернувшиеся по всей стране, помогут решить проблему расового неравенства, передает
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