06 июня 2020

Помпео обвинил Китай в попытках извлечь выгоду из протестов в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Майдан. Киев. Украина. 21.02.2014, майдан, беспорядки, революция
Попытки Китая использовать протесты ради выгоды провалились Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Китай попытался использовать для политической выгоды беспорядки в США. Так считает госсекретарь США Майк Помпео.

«Попытки коммунистической партии Китая использовать смерть Джорджа Флойда для своей собственной политической выгоды провалятся. Пекин в любое время безжалостно навязывал коммунизм», — написал Помпео в Twitter, добавив, что в непростые времена Соединенные Штаты продолжают обеспечивать свободы.

Протесты и беспорядки в США начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после жесткого обращения полиции при задержании. Американцы устраивают демонстрации против расизма и полицейского насилия. Полицейских, которые задерживали Флойда, уволили, сейчас им предъявлены обвинения в убийстве, пишет агентство Nation News. По мнению президента США Дональда Трампа, массовые акции протеста, развернувшиеся по всей стране, помогут решить проблему расового неравенства, передает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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