Адвокат ответил на слухи о желании Ефремова свести счеты с жизнью

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его не пытался совершить суицид. Юриста возмутило, что журналисты пишут о том, что Ефремова была попытка самоубийства.

«Да, он совершил определенное деяние и готов понести ответственность. Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки», — сказал Пашаев в интервью изданию «Собеседник». Он подчеркнул, что о женщине, которая представлена в СМИ как «домработница Ефремова» и говорит о состоянии артиста, слышит впервые.

Пашаев отметил, что у Ефремова есть только один телефон «за 500 рублей», через который он держит с ним связь. По его словам, худшее, что грозит Ефремову — это отбывание наказания в колонии общего режима, добавив, что строгий режим его клиенту не грозит.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Позже водитель этого авто скончался. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Было возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет тюрьмы. По мнению адвоката Александра Дубровинского, который представляет семью погибшего Сергея Захарова, Ефремов сможет избежать серьезного наказания, пишет «Царьград».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.