Михаила Ефремова признали вменяемым

Специалисты заключили, что диагноз Михаила Ефремова очевиден Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, прошел психолого-психиатрическую экспертизу. По ее итогам актер был признан вменяемым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

На экспертизе Ефремова осмотрели психолог, психиатр и невролог. «Михаил был вежлив, вел себя корректно, находился в депрессивном состоянии. Наркотической зависимости не отрицал, рассказывал о регулярных загулах», — пишет Mash. При этом актер признался, что почти не помнит, что случилось в вечер смертельного ДТП.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня, находясь в состоянии опьянения. Водитель машины, в которую врезался актер, погиб в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее актер записал видеообращение, в котором заявил, что не знает, как жить дальше, и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Однако семья курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии, отказалась от денежной компенсации со стороны Ефремова, пишет RT.

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