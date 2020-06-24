Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Все самые интересные и важные новости в России за 23 июня в обзоре URA. RU : Путин объявил о продлении помощи населению, Парад Победы посетят иностранные гости, медучреждения тестируют вакцину от COVID-19, пенсия в России вырастет, россиянам могут не открыть въезд в Евросоюз

Владимир Путин выступил перед россиянами и обсудил важные вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно