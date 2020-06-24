Владимир Путин выступил перед россиянами и обсудил важные вопросы
Все самые интересные и важные новости в России за 23 июня в обзоре URA.RU: Путин объявил о продлении помощи населению, Парад Победы посетят иностранные гости, медучреждения тестируют вакцину от COVID-19, пенсия в России вырастет, россиянам могут не открыть въезд в Евросоюз
- Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам. Глава государства ввел «налог на богатых», продлил выплаты медикам и пособия детям, а также обсудил текущую ситуацию с коронакризисом в некоторых регионах.
- Лидеры 10 стран посетят Москву 24 июня в честь Парада Победы. Помимо них в столицу приедут председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
- В Сеченовском университете и в госпитале имени Бурденко тестируют вакцину от COVID-19 на добровольцах. Казанский университет приступил к тестированию вакцины на животных.
- Пенсия для неработающих пенсионеров в России вырастет. Ожидается, что к 2023 году выплата по старости составит 19 283 рубля.
- Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла исторического минимума. Она составила 7,4%. При этом треть кредитов выдается по льготной ставке в 6,5%.
- Упрощенная система налогообложения для семейного бизнеса может появиться в России. Проект представили президенту страны эксперты Торгово-промышленной палаты.
- Высшая школа экономики заняла первое место в списке лучших вузов России по версии журнала Forbes. На вторую строчку рейтинга эксперты поставили МГУ.
- Европейский суд присудил выплатить дочери Бориса Немцова компенсацию по иску к экс-мэру Москвы Юрию Лужкову. Сумма компенсации Жанне Немцовой составляет 20800 евро.
- Евросоюз, который планирует открыть границы с 1 июля, возможно не включит Россию в список стран, граждане которых смогут въехать в Европу. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в нашей стране.
- Сходку криминальных авторитетов предотвратили в Москве. Силовики задержали 30 человек, которые устроили перестрелку в кафе на северо-востоке столицы. Как оказалось это произошло на встрече лидеров ОПГ из кавказских республик.
- В квартире на северо-востоке Москвы найдено пятеро детей в возрасте от пяти недель до трех месяцев. По версии силовиков, младенцы родились от суррогатных матерей, и их могли вывезти в Китай.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.