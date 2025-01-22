«Автостат»: авторынок России стал четвертым в Европе по продажам

Автомобильный рынок России занял четвертое место среди европейских стран по объемам продаж новых легковых автомобилей в 2024 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
«Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертую строчку рейтинга. <...>В 2024 году в России было продано 1 571 272 новых легковых автомобиля — на 48,4% больше, чем годом ранее», — отмечают эксперты «АВТОСТАТ».
В 2024 году Германия удержала лидирующие позиции на европейском рынке автомобилей, продав 2 817 331 автомобиль, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Великобритания заняла второе место, увеличив продажи до 1 952 778 машин, что на 2,6% больше по сравнению с 2023 годом. Франция оказалась на третьем месте, с объемом продаж в размере 1 718 412 автомобилей, что на 3,2% меньше.
Кроме того, на фоне общего увеличения продаж в России, продажи автомобилей в Италии показали незначительное снижение, что способствовало перемещению этой страны на пятую позицию в Европе. В отношении других стран Европы, к концу 2024 года ни одна из них не смогла приблизиться к отметке в один миллион.
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