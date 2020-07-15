В ближайшие полгода почти треть российских компаний намерены сократить зарплатный фонд. Это следует из результатов мониторинга компании HeadHunter.
«Фонд оплаты труда с началом коронавирусного кризиса сократился в 56% опрошенных компаний. В среднем уменьшение произошло на 28%. Еще 28% компаний намерены снизить размер ФОТ в ближайшие полгода (речь идёт в среднем об уменьшении на 18%)», — пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование. Увеличить зарплатный фонд хотят 23% организаций (в среднем на 22%).
Увеличить его собираются 23% организаций (в среднем на 22%). В общей сложности, как отмечается, с начала года зарплаты россиян выросли на 3-4%. В первую очередь, по словам члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, это затронуло работников сферы торговли продуктами питания, поскольку в период самоизоляции люди покупали «не меньше, а то и больше».
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