14 июля 2020

Треть российских компаний хотят сократить зарплатный фонд. Большинство уже это сделали

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти треть работодателей хотят урезать зарплатный фонд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В ближайшие полгода почти треть российских компаний намерены сократить зарплатный фонд. Это следует из результатов мониторинга компании HeadHunter.

«Фонд оплаты труда с началом коронавирусного кризиса сократился в 56% опрошенных компаний. В среднем уменьшение произошло на 28%. Еще 28% компаний намерены снизить размер ФОТ в ближайшие полгода (речь идёт в среднем об уменьшении на 18%)», — пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование. Увеличить зарплатный фонд хотят 23% организаций (в среднем на 22%).

Увеличить его собираются 23% организаций (в среднем на 22%). В общей сложности, как отмечается, с начала года зарплаты россиян выросли на 3-4%. В первую очередь, по словам члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, это затронуло работников сферы торговли продуктами питания, поскольку в период самоизоляции люди покупали «не меньше, а то и больше».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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