Трамп заявил, что США выиграли «две мировые войны»

Дональд Трамп считает, что США выиграли в двух мировых войнах Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы выиграли две мировые войны. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Глава государства высказывался против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации. Он напомнил, что форты «Брэгг» и «Роберт Ли» носили эти названия на протяжении десятилетий. «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из „Форта Брэгг“, мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого», — приводит сказал Трамп [цитата по РИА «Новости»].

Американский лидер подчеркнул, что готов наложить вето на оборонный бюджет на 2021 год, если в документе будет положение о переименовании фортов. Объем финансирования вооруженных сил, к слову, согласно проекту, должен составить 740 млрд долларов.

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