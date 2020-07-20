Рост заболеваний снизился, масочный режим остается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 июля — 222-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 132-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 10 357 случаев заболевания COVID-19. 6 448 человек выздоровели. 818 жителей региона скончалось, из них 89 непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 777 486 (+5 940) случаев заражения. Вылечились 553 602 пациента — 71% от заболевших. Умерли 12 427 человек — 1,6% от заразившихся.

Область стала ближе к выходу из карантина

За минувшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 132 заражения COVID-19, что ниже, чем было накануне на 14 случаев. Это дает повод говорить о снижении роста заболеваний. За сутки из больниц выписано 45 человек.

Лидером по числу заболевших остается Челябинск — 4 082 заражения. На втором месте Магнитогорск — 1 526 заболевших, на третьем Миасс — 913 случаев заражения коронавирусом. Меньше всего заболевших в Карабаше, здесь COVID-19 диагностировали у пяти человек.

Новые смерти

Пять человек из числа заразившихся скончались. Женщина 57 лет умерла непосредственно от COVID-19. Среди тех, у кого коронавирус был сопутствующим заболеванием — 57-летний мужчина. Причиной его смерти стало пагубное употребление спиртного, у больного диагностировали алкогольный гепатит.

В печальную статистку областного минздрава еще не попала заведующая отделением детской хирургии городской больницы № 1 Челябинска Анна Белякова, о смерти которой стало известно накануне. Ей было 42 года, из них 25 лет она проработала в медицине.

Аттракционы открыли не все Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске ждут, когда озвучат причины внезапной смерти заслуженного тренера РФ по боксу Дмитрия Лунева. Друзья говорят, что известный спортсмен, воспитавший целую плеяду чемпионов, мог умереть от COVID-19. Результатов тестов еще нет.

Отменили полумарафон

В Нагайбакском районе решили не проводить традиционный полумарафон, на который обычно съезжались любители бега со всей России. В этом проекте, признанном в прошлом году лучшей спортивной инициативой РФ, несколько дистанций, для участников всех возрастов. Стартует забег в селе Париж, у копии Эйфелевой башни, из-за чего полумарафон называют парижским.

Полумарафон собирались проводить 22 августа. На заседании оргкомитета 20 июля объявили об отмене мероприятия. «Невозможно соблюсти все меры безопасности, такие как социальная дистанция. Невозможно проверить всех участников на коронавирус», — приводит слова замглавы района Людмилы Скобелевой районная газета «Всходы».

Карусели обработают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что ждать челябинцам в ближайшие дни

С 16 июля в области открылись рестораны, но как выяснилось теперь, не все заведения следуют требованиям Роспотребнадзора. Не везде не соблюдается социальная дистанция, официанты не носят медицинские маски. Это касается и летних кафе. Составлено уже 11 протоколов, проверки обещают ужесточить.

18 июля в парках Челябинска начали работать аттракционы, но не все. Не открылись, в том числе, новые аттракционы в парке Гагарина. Их обещают запустить в ближайшие дни.

Мэр Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 20 июля распорядилась, чтобы аттракционы во всех парках мыли с дезинфицирующим средством. Отдельное распоряжение было по главной пешеходной зоне, Кировке. Здесь по требованию мэра должны продезинфицировать лавочки.