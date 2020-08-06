Из-за визита Владимира Путина Тобольск могут закрыть на въезд и выезд
Тобольск могут закрыть на время приезда главы государства — крупную УК лишили лицензии — в области рекорд по стобалльникам на ЕГЭ — владелец частного зоопарка продает зверей — мужчина погиб в строительном гипермаркете. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:
Из-за приезда президента России закроют Тобольск
- По информации источника в силовых структурах, Тобольск, где осенью пройдет Нефтегазовый форум с участием президента России Владимира Путина, могут закрыть для въезда и выезда на время его визита.
Одну из крупнейших управляющих компаний лишили лицензии
- Областной арбитражный суд 6 августа по заявлению Госжилинспекции аннулировал лицензию тюменской УК «СервисУют» из-за многочисленных нарушений лицензионных требований. Компания занимает второе место в списке крупнейших УК области. Она обслуживала 227 домов в Тюмени.
В Тюменской области установлен рекорд по стобалльникам на ЕГЭ
- 83 выпускника тюменских школ сдали как минимум один предмет по ЕГЭ на сто баллов. Это является новым рекордом для области. Губернатор Александр Моор поздравил школьников с этим событием.
Владелец частного зоопарка распродает зверей
- В селе Исетское мужчина начал распродажу диких животных из-за того, что их стало нечем кормить, так как в период пандемии посещение зоопарка было запрещено. Ему уже удалось продать нескольких зверей.
Мужчина случайно погиб в магазине строительных товаров
- В крупном тюменском строймаркете водитель погрузчика по неосторожности уронил плиты на покупателя. Со множественными переломами мужчину увезли в больницу, но спасти его не удалось.
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