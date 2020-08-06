06 августа 2020
05 августа 2020
04 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 7 августа. Тобольск могут закрыть из-за визита Путина, регион поставил новый рекорд по ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , аурус, aurus, кортеж
Из-за визита Владимира Путина Тобольск могут закрыть на въезд и выезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тобольск могут закрыть на время приезда главы государства — крупную УК лишили лицензии — в области рекорд по стобалльникам на ЕГЭ — владелец частного зоопарка продает зверей — мужчина погиб в строительном гипермаркете. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:

Из-за приезда президента России закроют Тобольск

Одну из крупнейших управляющих компаний лишили лицензии

  • Областной арбитражный суд 6 августа по заявлению Госжилинспекции аннулировал лицензию тюменской УК «СервисУют» из-за многочисленных нарушений лицензионных требований. Компания занимает второе место в списке крупнейших УК области. Она обслуживала 227 домов в Тюмени.

В Тюменской области установлен рекорд по стобалльникам на ЕГЭ

  • 83 выпускника тюменских школ сдали как минимум один предмет по ЕГЭ на сто баллов. Это является новым рекордом для области. Губернатор Александр Моор поздравил школьников с этим событием.

Владелец частного зоопарка распродает зверей

  • В селе Исетское мужчина начал распродажу диких животных из-за того, что их стало нечем кормить, так как в период пандемии посещение зоопарка было запрещено. Ему уже удалось продать нескольких зверей.

Мужчина случайно погиб в магазине строительных товаров

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Авто Знаменитости Экономика Здоровье Происшествия Политика Рейтинги Общество Путешествия

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...