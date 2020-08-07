Воздержаться от вакцины придется аллергикам и гражданам, которые плохо себя чувствуют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 августа, — 241-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 151-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, число зараженных в мире достигло 19 518 192 человека. За минувшие сутки было выявлено 274 375 новых случаев заражения. Вылечились 12 532 415 пациентов (+184 446), жертвами стали 723 768 (+6 215).

Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 5 092 712 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2 967 064 инфицированных. Далее следует Индия — 2 086 864 случая заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — в стране заразились 877 775 человек.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Российскую вакцину в первую очередь получат жители страны, входящие в группу риска — врачи, работающие с зараженными пациентами и пожилые люди. Сейчас первый противовирусный препарат проходит последнюю стадию испытаний. Регистрация вакцины запланирована на 12 августа. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что воздержаться от нее придется аллергикам и гражданам, которые плохо себя чувствуют. В остальном, по его словам, противопоказаний нет.

Перуанские ученые разработают препарат на основе наноантител ламы. Исследователи поместят в нее вирус, полученный при посеве и инактивации в лаборатории, после чего проанализируют иммунный ответ животного. Затем они возьмут образцы ее лимфоцитов и постараются выделить ген, кодирующий нанотела. Самый активный из генов будет будет выбран для борьбы с вирусом.

Ситуация в России

По данным Росстата, число пациентов с COVID-19, умерших в июне, составило 11 917. В то же время оперативный штаб сообщил о 4681 летальном исходе. Позже штаб объяснил двукратную разницу в статистике. Расхождение появилось из-за различной методики сбора информации.

Министр финансов России Антон Силуанов допустил менее глубокий спад экономики страны из-за пандемии и более динамичное восстановление. Так он отреагировал на решение рейтингового агентства Fitch сохранить оценку суверенного кредитного рейтинга страны на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Правительство Кении разрешило с 5 августа въезд россиянам без прохождения карантина. Однако туристов могут не пустить без справки об отрицательном тесте, которую нужно оформить за 96 часов до вылета на английском языке. В аэропорту пассажирам также будут измерять температуру.

Туристка из России пожаловалась на несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер безопасности в аэропортах Турции. По ее словам, у пассажиров самолета не измерили температуру и не проводили тест на COVID-19.

Ситуация в мире

Совет ЕС пересмотрел список стран, из которых можно приезжать в страны Европы в период пандемии. В этом перечне Австралия, Грузия, Канада, Новой Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония и Китай (в случае взаимного снятия ограничений). России в этом списке нет.

Появление эффективной вакцины может вызвать проблемы на фондовых рынках, предупреждают американские аналитики Goldman Sachs. По мнению экспертов, инвесторам следует учитывать риск того, что препарат приведет к волатильности и распродаже облигаций. Также экономисты предрекают отток средств из акций технологических компаний в циклические акции.

В Италии за день выявили 552 заразившихся — такого высокого суточного прироста в ней не было с конца мая. По словам властей Венето, в области растет число тех, кто заразился во время отдыха в других странах .