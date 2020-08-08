Работодателям никто не запрещает помогать работникам деньгами, отметил Виталий Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Возможность работников получить от работодателя материальную помощь до 50 тысяч рублей для подготовки к учебному году не является выплатой от государства, поэтому нельзя надеяться на нее как на гарантированную поддержку. Государство могло бы ввести отдельную меру поддержки для семей перед 1 сентября. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Не надо обольщаться, это не новый вид соцподдержки. Это добровольная выплата матпомощи, она не обязательна и не имеет никакого статуса. Здесь все зависит от доброй воли работодателя, но им и в другое время никто не запрещает помогать работникам», — заявил URA.RU Милонов.

Государство могло бы массово поддерживать родителей перед началом учебного года, сделав прямые выплаты на школьные нужды, либо предлагая школам закупать единую школьную форму по низкой цене, отметил парламентарий. «Мы могли бы вернуть единую госсистему школьной формы. Чтобы школы имели возможность выбрать форму государственного образца и покупать ее по минимальной цене. Было бы намного дешевле, чем в магазинах, это бы действительно позволяло родителям сэкономить. А для детей из малообеспеченных семей она бы вообще могла оплачиваться за счет государства», — рассказал депутат.

Ранее юрист Светлана Петрикова рассказывала, что россияне могут попросить у работодателя материальную помощь для подготовки ребенка к началу учебного года. По ее словам, на это могут рассчитывать только официально трудоустроенные граждане, написавшие заявление.

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