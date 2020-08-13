13 августа 2020

В Челябинске удивились планам Сергея Шнурова на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей, титов борис
Документы на Сергея Шнурова в Челябинск не поступали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В избирательную комиссию Челябинской области не поступало документов на музыканта Сергея Шнурова для регистрации его как доверенного лица лидера Партии Роста Бориса Титова на выборах в заксобрание региона. Об этом URA.RU сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

«В соответствии с законом, регистрация доверенных лиц кандидата осуществляется с личного письменного заявления самого кандидата или уполномоченного представителя избирательного объединения, и согласия самого лица, — пояснил URA.RU Обертас. — У нас пока таких документов нет». На выборах в челябинское ЗСО Титов сам возглавляет списки Партии Роста.

О назначении Шнурова доверенным лицом Титов заявил 13 марта на пресс-конференции в Москве. Бизнес-омбудсмен, лидер Партии Роста заявил, что теперь музыкант может вести агитационную пропаганду. 17 марта Титов собирается приехать в Челябинск. По данным URA.RU, именно в этот день в облизбирком будут поданы документы на Шнурова, как доверенного лица кандидата.

Вместе с «Партией роста» в выборах в челябинский парламент участвуют «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партия пенсионеров», «Родина» и «Зеленая альтернатива». Выборы пройдут с 11 по 13 сентября. Жители региона выберут 60 депутатов, половину из них по партийным спискам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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