В Челябинске удивились планам Сергея Шнурова на выборы

Документы на Сергея Шнурова в Челябинск не поступали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В избирательную комиссию Челябинской области не поступало документов на музыканта Сергея Шнурова для регистрации его как доверенного лица лидера Партии Роста Бориса Титова на выборах в заксобрание региона. Об этом URA.RU сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

«В соответствии с законом, регистрация доверенных лиц кандидата осуществляется с личного письменного заявления самого кандидата или уполномоченного представителя избирательного объединения, и согласия самого лица, — пояснил URA.RU Обертас. — У нас пока таких документов нет». На выборах в челябинское ЗСО Титов сам возглавляет списки Партии Роста.

О назначении Шнурова доверенным лицом Титов заявил 13 марта на пресс-конференции в Москве. Бизнес-омбудсмен, лидер Партии Роста заявил, что теперь музыкант может вести агитационную пропаганду. 17 марта Титов собирается приехать в Челябинск. По данным URA.RU, именно в этот день в облизбирком будут поданы документы на Шнурова, как доверенного лица кандидата.

Вместе с «Партией роста» в выборах в челябинский парламент участвуют «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партия пенсионеров», «Родина» и «Зеленая альтернатива». Выборы пройдут с 11 по 13 сентября. Жители региона выберут 60 депутатов, половину из них по партийным спискам.