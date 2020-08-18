Челябинская область приблизилась к ослаблению карантина

В Челябинской области, по данным на 19 августа, зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 74 случая), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом третьи сутки подряд в области умирают по четыре пациента с COVID-19. Снижение статистики заболеваний приближает область к ослаблению карантина.
«С начала пандемии произошел 13 521 случай заражения, — пояснили URA.RU в оперштабе. — За сутки умерли четыре человека. У всех COVID-19 был сопутствующим и осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 199 человек, с начала пандемии вылечились 9 935 жителей области из числа тех, кому был диагностирован коронавирус.
Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. Официально еще закрыты для посещения школы, средние учебные заведения и вузы. Не работают кинотеатры. В самое ближайшее время регион перейдет на второй этап ослабления карантина. Губернатор Алексей Текслер подпишет документ о снятии ряда ограничений.
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