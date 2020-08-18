18 августа 2020
17 августа 2020

Челябинская область приблизилась к ослаблению карантина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, девушка, маска защитная, динамо-уралочка
Челябинская область готова к ослаблению карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 19 августа, зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 74 случая), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом третьи сутки подряд в области умирают по четыре пациента с COVID-19. Снижение статистики заболеваний приближает область к ослаблению карантина.

«С начала пандемии произошел 13 521 случай заражения, — пояснили URA.RU в оперштабе. — За сутки умерли четыре человека. У всех COVID-19 был сопутствующим и осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 199 человек, с начала пандемии вылечились 9 935 жителей области из числа тех, кому был диагностирован коронавирус.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. Официально еще закрыты для посещения школы, средние учебные заведения и вузы. Не работают кинотеатры. В самое ближайшее время регион перейдет на второй этап ослабления карантина. Губернатор Алексей Текслер подпишет документ о снятии ряда ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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