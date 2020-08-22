Жительница Челябинска будет представлять Россию на конкурсе в Китае Instagram/missismoscowmissisrussia

Победительницей конкурса «Миссис Россия-2020» стала многодетная мать из Нижегородской области Дарья Иванова. Об этом было объявлено на церемонии финала конкурса, которая прошла накануне вечером в московском концертном зале «Астория».

«Я буду стремиться продвигать ценности этого замечательного конкурса: материнство и добро», — сказала победительница при получении награды. Ее слова приводит ТАСС.

Титул «Миссис Россия Globe» завоевала челябинка, руководитель строительной компании Екатерина Цветкова. Она будет представлять Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае. В ходе конкурса Цветкова признавалась, что в свободное время любит заниматься спортом и водит мотоцикл. «Недавно я решила выйти из зоны комфорта и поучаствовать в конкурсе „Миссис Россия Южный Урал 2020“. И все зашло настолько далеко, что сейчас я являюсь финалисткой уже „Миссис Россия 2020“», — говорила участница из Челябинска перед финалом.

Первой вице-миссис стала Татьяна Полонникова из Новороссийска, в номинации Гран-При выиграла Александра Черная из Подмосковья, второй вице-миссис стала Мария Копылова из Анапы, третьей вице-миссис — Юлия Пышкина из Великого Новгорода.

В прошлом году обладательницей титула «Миссис Россия-2019» стала уроженка Геленджика Екатерина Нишанова. Также на сцене Московского культурного фольклорного центра, где проходил финал конкурса, была отмечена жительница уральского города. Тогда в номинации «Миссис обаяние» жюри конкурса отметило Марину Мантурову — уроженку Алапаевска Свердловской области.

Победительница конкурса «Миссис Россия-2020» Дарья Иванова Instagram/IVANOVA007

Завоевавшая титул «Миссис Россия Globe» челябинка Екатерина Цветкова Instagram/eka_cvetok

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