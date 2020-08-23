ФСБ нашли спонсора ИГИЛ, вербовавшего адептов в Тюменской области

В Татарстане ФСБ задержала члена запрещенной в России организации ИГИЛ, который занимался вербовкой и финансированием террористов. Уже установлено, что задержанный имел связи с жителями Тюменской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ передает ТАСС.
«ФСБ установила преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», — цитирует ЦОС информагентсво.
Задержанный, по заданию эмиссаров ИГ, вербовал граждан России и стран СНГ, с целью их дальнейшей переправки на территорию Сирийской Арабской Республики. У террориста изъяли средства связи, платежные инструменты и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ: «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации». Следствие продолжается.
Ранее URA.RU писало, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией во время спецоперации задержала 22 членов «Исламского движения Узбекистана» (запрещена в России с 2003 года). Боевики работали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
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