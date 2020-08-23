ФСБ нашли спонсора ИГИЛ, вербовавшего адептов в Тюменской области

У террориста изъяли средства связи и платежные инструменты, доказывающие его связь с ИГИЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

В Татарстане ФСБ задержала члена запрещенной в России организации ИГИЛ, который занимался вербовкой и финансированием террористов. Уже установлено, что задержанный имел связи с жителями Тюменской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ передает ТАСС.

«ФСБ установила преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», — цитирует ЦОС информагентсво.

Задержанный, по заданию эмиссаров ИГ, вербовал граждан России и стран СНГ, с целью их дальнейшей переправки на территорию Сирийской Арабской Республики. У террориста изъяли средства связи, платежные инструменты и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ: «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации». Следствие продолжается.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией во время спецоперации задержала 22 членов «Исламского движения Узбекистана» (запрещена в России с 2003 года). Боевики работали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.