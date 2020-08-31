Ученые подтвердили изменение климата по катастрофическому пути

Таяние полярных льдов протекает быстрее, чем прогнозировалось ранее, что приведет к увеличению частоты штормовых нагонов на крупнейшие прибрежные города мира. К такому выводу пришли ученые Лидского университета в Великобритании.
«В настоящее время подтверждается самый худший сценарий катастрофического изменения климата из-за деятельности человека», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на статью в в журнале Nature Climate Change. По наблюдениям ученых, с 90-х годов прошлого века таяние льдов в Антарктиде подняло уровень мирового океана на 7,2 миллиметра. В то же время разрушение ледяного щита в Гренландии — еще на 10,6 миллиметра, говорится в статье.
По данным британских специалистов, теперь уровень моря поднимается на 4 миллиметра ежегодно. В связи с этим в будущем вклад таяния одних только ледяных щитов в повышение уровня мирового океана составит дополнительные 17 сантиметров, что приведет к увеличению природных катаклизмов на побережьях.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что глобальное потепление ускоряется, передает «Национальная служба новостей». А Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд добавил, что в Гренландии ежегодно происходят значительные изменения, связанные с глобальным потеплением, пишет RT.
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