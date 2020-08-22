22 августа 2020

В России на неделе ожидают первые морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, снег, холод, зима, трава, осень
Морозная погода установится в двух регионах РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшие дни в Якутии и Магаданской области температура опустится до минус 7 градусов, оба региона окажутся во власти холодов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые легкие морозы», — отметил Вильфанд в разговоре с ТАСС. Кроме того, он сообщил о заморозках до 2 градусов в Оренбургской области.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семенов сообщил URA.RU, что летние аномальные холода на Урале и аномально теплая погода в ряде полярных регионов России могут быть следствием глобального потепления. По словам эксперта, сейчас есть достаточно обоснованные гипотезы, согласно которым из-за глобального потепления циркуляция воздуха будет более медленной, а «стоячие» волны — частыми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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