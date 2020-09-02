Волна заражений коронавирусом в регионах России пошла на спад

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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, метро, вагон, масочный режим, коронавирус
В России обновилась статистика по коронавирусу Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 4 952 случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировали 1 005 000 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 4 952 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. Выписали из больниц за сутки 5 464 пациента. Скончалось, по официальным данным, 115 человек.

На первом месте по числу зараженных остается Москва (+625). Далее идет Санкт Петербург (+189), и Московская область (+158). На Урале ситуация следующая: Свердловская область — +115, ХМАО — +68, Челябинская область — +73, Пермский край — +60, Тюменская область — +45, ЯНАО — +46, Курганская область — +24.

За все время пандемии в России было зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавируса, выздоровело 821 169 человек. В мире заражено около 17 414 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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