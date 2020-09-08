08 сентября 2020

Мировые бренды грубо нарушают экологические нормы в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, мусор, смятая банка
Росприроднадзор уличил компании в уклонении от экологического сбора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ряд международных компаний, среди которых Coca-Cola, Danone, Procter& Gamble, Heineken, уличили в нарушении экологических норм в России. Предприятия несколько лет уклонялись от экологического сбора, а также не отчитывались о выпущенной продукции — будущих отходах.

Нарушения у предприятий выявил Росприроднадзор после обращения депутата Госдумы Николая Валуева, пишет газета «Известия». Как следует из данных Единой государственной информационной системы по ООО «Проктер Энд Гэмбл», ООО «Объединенные Пивоварни Хеи? некен» и ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг» «информация отсутствует, расчеты и оплата [экосбора] не представлены». По ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» оплата была проведена лишь в 2018 году.

В Росприроднадзоре отметили, что выявленные факты нарушений передадут в Генпрокуратуру РФ. В ведомстве также посетовали, что с 2018 года специалистов организации лишили возможности выносить требования и привлекать к ответственности производителей, нарушающих экологическое законодательство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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