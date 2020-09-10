Сотрудники полиции хотят присутствовать при всех действиях, связанных с Алексеем Навальным Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу предложило немецким коллегам помощь в следственных действиях в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. Соответствующий запрос отправлен в компетентные органы ФРГ.

«Следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ», — приводит ТАСС выдержку из сообщения силовиков. При формировании запроса сотрудники полиции сослались на Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи.

Согласно запросу, сотрудники российской полиции хотят присутствовать во время следственных действий немецких коллег, связанных с Алексеем Навальным, врачами и другими экспертами.

Также стало известно, что одна из сопровождавших Алексея Навального в его поездке по Сибири Марина Певчих отказалась общаться с сотрудниками полиции по поводу произошедшего с блогером. В настоящее время, по информации МВД, получит от нее объяснение не представляется возможным, так как она улетела в Германию. Другие пять человек из сопровождения блогера были опрошены. Помимо этого, восстановлена хронология пребывания Навального в Сибири.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа этого года во время перелета из Томска в Москву. После экстренного приземления в омском аэропорту, блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. В дальнейшем по требованию семьи Навального его транспортировали для лечения в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили, что в его крови найдены следы отравляющего вещества.

Из медикаментозной комы навального вывели 7 сентября. Через три дня немецкое издание Spiegel написало, что блогер полностью пришел в себя.