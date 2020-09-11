Челябинская область обновила рекорд по заражениям COVID

Инфекция в Челябинской области не отступает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 12 сентября, зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом за сутки, трое из заболевших — школьники. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Таким образом, регион обновил рекорд заболеваемости за последние два месяца.

«С начала пандемии произошло 15 304 случая заражения. Сейчас лечение проходят 2 727 южноуральцев, в том числе девять учеников школ. Умерли за сутки четверо: женщины 74, 79 и 81 года, а также мужчина 78 лет. У всех пожилых пациентов COVID-19 „наложился“ на тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. —Выздоровели за сутки 64 человека, с начала пандемии — 12 116 жителей области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже не действует. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.