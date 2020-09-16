Из запретов в регионе остались лишь требования носить маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 сентября, — 281-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 191-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 15 611, выздоровели 12 243 и скончались 433 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, накануне зарегистрировано 1 079 519 (+5 670) случаев заражения. Вылечились 890 114 (+5 809) пациентов — 82% от заболевших. Умерли 18 917 (+132) человек — 1,7% от заразившихся.

Регион повторил рекорд по заражениям

В Челябинской области к утру 16 сентября было зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 77, а на выходных зафиксировали 78 заражений. Фактически регион обновил трехмесячный рекорд по числу заболевших. Среди заразившихся семь школьников. Общее число заболевших учащихся достигло 27, на карантин закрыт один класс.

Сколько челябинцев получили иммунитет к коронавирусу

Медицинская компания «Инвитро» обнародовала результаты исследований анализов 17 тысяч жителей Челябинской области на антитела к коронавирусу. Положительные результаты выявлены только у 9% обследуемых. Для сравнения в соседнем Екатеринбурге антитела к коронавирусу выявили в 14,5% анализов, Казани — 16,4%, а в Москве — 15,2%.

…который не спасет от возвращения болезни

Иммунитет от коронавируса может оказаться коротким и неустойчивым. «Многолетнее исследование сезонных коронавирусов человека показало, что иммунитет у перенесших инфекцию, как правило, сохраняется недолго — от полугода до года», — сообщает профессиональный журнал Nature medicine. Такова общая черта известных людям коронавирусов. Эксперты отмечают, что для долгосрочной защиты лучше положиться на вакцинацию.

Как нужно ставить прививку от COVID

Никакого алкоголя за три дня до прививки — такие рекомендации следует соблюдать добровольцам, участвующим в продолжении испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Как следует из протокола клинического исследования вакцины, запрет на алкоголь сохраняется и после вакцинации (тоже три дня). А курящим на протяжении всего исследования придется ограничить себя 10 сигаретами в день. Впрочем, когда вакцина пойдет в широкое обращение, столь жесткие требования вряд ли сохранятся.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.