30 сентября 2020

В ликвидации горздрава Екатеринбурга первый скандал. У властей изменились планы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет тюменской областной думы областной думы по АПК. Тюмень, чиновник, портфель, документы
Свердловские власти передумали принимать на баланс старейший санаторий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

После завершения ликвидации горздрава Екатеринбурга старейший санаторий уральской столицы — «Изоплит» (Кировский район) — может прекратить свое существование. Как сообщили источники URA.RU в областных структурах власти, региональный минздрав, несмотря на ранее озвученные планы, отказывается принимать учреждение на свой баланс.

«Что будет с „Изоплитом“, пока не понятно: сейчас он принадлежит горздраву, который скоро будет ликвидирован. Минздрав его забирать не хочет, потому что на содержание санатория не выделено финансирование», — описал ситуацию инсайдер. В горздраве Екатеринбурга предложили обратиться в пресс-службу минздрава. Представитель ведомства заявил URA.RU, что у него нет информации о будущем «Изоплита».

В 2020 году санаторию «Изоплит» исполнилось 100 лет. Он позиционируется как «одно из лучших лечебно-профилактических учреждении в России». «Каждый день у нас оздоравливаются около ста детей», — говорится на сайте санатория. В конце июля свердловский минздрав опубликовал список учреждений, которые после ликвидации горздрава перейдут в подчинение области. «Изоплит» был в него включен.

Предполагается, что медицинская система Екатеринбурга лишится автономии к началу следующего года. Ранее URA.RU писало, что мэрия отказалась оставлять в штате медицинские ставки — на обеспечение оздоровительных кампаний.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...