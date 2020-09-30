Свердловские власти передумали принимать на баланс старейший санаторий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

После завершения ликвидации горздрава Екатеринбурга старейший санаторий уральской столицы — «Изоплит» (Кировский район) — может прекратить свое существование. Как сообщили источники URA.RU в областных структурах власти, региональный минздрав, несмотря на ранее озвученные планы, отказывается принимать учреждение на свой баланс.

«Что будет с „Изоплитом“, пока не понятно: сейчас он принадлежит горздраву, который скоро будет ликвидирован. Минздрав его забирать не хочет, потому что на содержание санатория не выделено финансирование», — описал ситуацию инсайдер. В горздраве Екатеринбурга предложили обратиться в пресс-службу минздрава. Представитель ведомства заявил URA.RU, что у него нет информации о будущем «Изоплита».

В 2020 году санаторию «Изоплит» исполнилось 100 лет. Он позиционируется как «одно из лучших лечебно-профилактических учреждении в России». «Каждый день у нас оздоравливаются около ста детей», — говорится на сайте санатория. В конце июля свердловский минздрав опубликовал список учреждений, которые после ликвидации горздрава перейдут в подчинение области. «Изоплит» был в него включен.

Предполагается, что медицинская система Екатеринбурга лишится автономии к началу следующего года. Ранее URA.RU писало, что мэрия отказалась оставлять в штате медицинские ставки — на обеспечение оздоровительных кампаний.