Переход российских школ на дистанционное обучение неизбежен

Перевод учебных заведений в режим дистанционной работы неизбежен. Такое мнение журналистам выразил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.
«Это придется делать почти наверняка. В столице число тех, кто заразился, так резко возросло, и понятно, что, скорее всего, дистанционного образования не избежать. В других регионах нужно ориентироваться на эпидситуацию», — цитируют Смолина «Известия». По его мнению, дистант значительно уступает очному. Даже при наличии хорошей техники, быстрого широкополосного интернета такой формат оставляет много пробелов, уточнил Смолин.
Ранее в СМИ появились сообщения о переводе школ ряда субъектов на дистанционное обучение. Позже в Минпросвещения РФ опровергли эту информацию, отметив, что в регионах занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер.
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