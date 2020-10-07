COVID продолжил наступление на регион Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 8 октября, — 302-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 212-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 17 390, выздоровели 13 192 и скончались 513 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 248 619 (+11 115) случаев заражения. Вылечились 995 275 (+6 699) пациентов — почти 80% от заболевших. Умерли 21 865 (+202) человек — 1,7% от заразившихся.

COVID наступает

В Челябинской области, по данным на 7 октября, зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом за сутки, включая четырех школьников. Накануне, когда зарегистрировали 95 зараженных, регион обновил максимум по числу заболевших за последние несколько месяцев. Теперь и этот рекорд побит. Вновь подскочило и число умерших. За сутки умерли пять человек с COVID-19, накануне скончались лишь двое.

Массовые мероприятия отменяются

В Челябинской области по решению оперштаба отменяются массовые мероприятия в закрытых помещениях. «Мы разослали письма в муниципалитеты с указанием отменить массовые мероприятия в сфере культуры, которые проводятся в закрытых помещениях», — сообщил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин. Аналогичные письма отправила главам некоммерческих организаций (НКО), получившим гранты по линии минсоца, глава ведомства Ирина Буторина. Ранее министерство спорта региона отменило спортивные соревнования, которые проходят в помещениях.

Неотложки переводят в особый режим

Вся муниципальная служба неотложной помощи Челябинска переводится на круглосуточный режим работы с 12 октября. Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Ранее служба неотложной помощи, которая организована при всех больницах областного центра, принимала звонки с 11.00 до 22.00. Всего их 17: девять взрослых и восемь детских. Именно врачи неотложки обслуживают вызовы с температурой, кашлем и головными болями.

Главный онколог области попал в больницу

Глава Челябинского областного клинического центре онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин госпитализирован с положительным тестом на COVID. «Да, все врачи в группе риска — и я не стал исключением. Как положено по регламенту, я лечусь в стационаре», — рассказал Важенин URA.RU. В конце прошлой недели заболели сразу несколько VIP-пациентов: госпитализировали министра спорта Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова, инфекция вывела из строя министра промышленности Павла Рыжего.

В Магнитке скончались сразу два врача

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, от коронавируса скончались врач анестезиолог-реаниматолог Олег Рыжков и 48-летний медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». Это 13-я и 14-я смерти медиков на Южном Урале. Одиннадцатой и двенадцатой жертвами коронавируса также стали врачи из Магнитогорска.

Общественники заявили о вспышке COVID в колонии

Экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин, выйдя по УДО из колонии строгого режима, ушел на карантин. У него подозревают коронавирус. Ранее на своей странице в Facebook правозащитница Валентина Волкова написала о возможной вспышке COVID-19 в исправительной колонии строгого режима №6, где отбывал наказание бывший чиновник. «Обращаюсь к журналистам с просьбой проверить информацию о вспышке коронавирусной инфекции в колонии №6. Медсанчасть переполнена больными осужденными. Основные жалобы: потеря обоняния, кашель, температура, головная боль», — написала Волкова.

Сбербанк на Урале переходит на удаленку

Уральский Сбербанк начал перевод на удаленный режим работы сотрудников, не работающих непосредственно с клиентами. Конкретное их количество зависит как от специфики работы подразделения, так и от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. В структуру Уральского банка входят филиалы в Башкортостане, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.

Текслер озвучил решение о дистанционном обучении

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не планирует вводить в регионе дистанционное обучение и досрочные каникулы, а также какие-либо новые ограничения из-за пандемии COVID-19. Это заявление он сделал 7 октября на заседании рабочей группы Госсовета РФ по коронавирусу, которое проводил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 18 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.