08 октября 2020

Россиян предупредили об опасности поездок на юг с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, лето, жара, дети, пляж, отдых, зной, озеро, пляжный сезон
Родителям посоветовали отказаться от поездок на юг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россиянам лучше отказаться от поездок с детьми на юг в ближайшее время. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», — сказала Попова в интервью «Российской газете».

По ее словам, время с детьми лучше провести дома или на даче. В случае, если поездка неизбежна, глава Роспотребнадзора советует надевать в транспорте маску и соблюдать все рекомендуемые правила.

Ранее детей признали самыми опасными распространителями коронавируса. Только в Москве доля учеников и студентов среди заболевших инфекцией составляет 25%. Из-за этого каникулы школьникам могут продлить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что дети приносят инфекцию домой, к родителям, дедушкам и бабушкам. Однако если дети болеют в основном в легкой форме или совсем бессимптомно, то люди старшего поколения переносят болезнь тяжело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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