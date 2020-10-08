Россиян предупредили об опасности поездок на юг с детьми

Россиянам лучше отказаться от поездок с детьми на юг в ближайшее время. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», — сказала Попова в интервью «Российской газете».
По ее словам, время с детьми лучше провести дома или на даче. В случае, если поездка неизбежна, глава Роспотребнадзора советует надевать в транспорте маску и соблюдать все рекомендуемые правила.
Ранее детей признали самыми опасными распространителями коронавируса. Только в Москве доля учеников и студентов среди заболевших инфекцией составляет 25%. Из-за этого каникулы школьникам могут продлить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что дети приносят инфекцию домой, к родителям, дедушкам и бабушкам. Однако если дети болеют в основном в легкой форме или совсем бессимптомно, то люди старшего поколения переносят болезнь тяжело.
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