12 октября 2020
11 октября 2020
10 октября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 13 октября. Карантин продлен на месяц, памятный знак Ермаку вызвал конфликт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастер-класс женской сборной России по баскетболу для детей с интеллектуальными нарушениями. Екатеринбург, урок физкультуры, детский спорт, спорт, дети, физкультура, спортивный зал, баскетбольный мяч
Детским спортивным командам запрещено выезжать на соревнования в другие регионы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Карантинные меры продлены на месяц — детям запретили выезжать на соревнования — экс-руководители вуза должны выплатить 74 миллиона — крест Ермаку не понравился татарской диаспоре. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

Карантин продлен на месяц

Дети-спортсмены не смогут выехать на соревнования

Бывших руководителей вуза обязали выплатить штраф

  • Экс-проректора Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова и бывшего начальника коммерческого управления вуза Егора Орлова обязали выплатить научному институту 74 млн рублей. Они вывели эти деньги на личные счета третьих лиц.

Крест Ермаку вызвал недовольство татарской диаспоры Тобольска

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...