Детским спортивным командам запрещено выезжать на соревнования в другие регионы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Карантинные меры продлены на месяц — детям запретили выезжать на соревнования — экс-руководители вуза должны выплатить 74 миллиона — крест Ермаку не понравился татарской диаспоре. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

Карантин продлен на месяц

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса в регионе будет продлен еще на один месяц. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Дети-спортсмены не смогут выехать на соревнования

Детским спортивным командам области временно запрещено выезжать на соревнования за пределы региона. Это ограничение введено из-за угрозы распространения COVID-19.

Бывших руководителей вуза обязали выплатить штраф

Экс-проректора Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова и бывшего начальника коммерческого управления вуза Егора Орлова обязали выплатить научному институту 74 млн рублей. Они вывели эти деньги на личные счета третьих лиц.

Крест Ермаку вызвал недовольство татарской диаспоры Тобольска

В Тобольске установили памятный крест Ермаку, который стал причиной серьезного конфликта между диаспорой сибирских татар и просветителем Аркадием Елфимовым.