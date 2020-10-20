Коронавирус обезглавил еще один свердловский город

Мэр Верхней Пышмы заболел COVID-19 и ушел на больничный Фото: администрация Верхней Пышмы

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Верхней Пышмы (Свердловская область) Иван Соломин заявил, что заразился коронавирусом. Обращение градоначальника появилось на сайте муниципалитета.

«Несмотря на предпринимаемые меры безопасности, интенсивный график работы и рабочие встречи привели к тому, что я вынужден уйти на больничный. В субботу получил положительный результат на коронавирус. Сейчас прохожу лечение, состояние удовлетворительное», — сообщил мэр. Он добавил, что администрация работает в прежнем режиме, однако личный прием горожан приостановлен.

Градоначальник призвал земляков соблюдать меры безопасности: в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, мыть чаще руки с мылом, соблюдать дистанцию, по возможности, ограничивать свое присутствие в местах массового скопления людей. «При обнаружении у себя признаков ОРВИ немедленно обращайтесь за медицинской помощью и избегайте контактов с другими людьми», — напутствовал верхнепышминцев Иван Соломин.

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