Сегодня, 22 октября, — 316-й день с момента выявления коронавируса и 226-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 447 335 (+15 700) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 11 994 (+132) инфицированных. Выздоровело 8072 заразившихся, умерло от коронавируса — 359.
226 медиков — с COVID-19. По словам замминистра здравоохранения Пермского края Евгения Рожнева, в регионе есть дефицит медицинских кадров. Одной из причин является то, что врачи сами заражаются коронавирусом. «Несколько стабилизировалась и ситуация с врачами, но продолжают болеть 226 человек», — отметил он.
В 94 школах введен карантин из-за коронавируса. Кроме того, в списке образовательных учреждений, в которых введен карантин из-за инфекции, значится 13 ссузов и 19 детсадов. Учебный процесс, несмотря на ограничительные меры, не прекращался. Группы, где нашли инфицированных, закрываются на карантин. А те коллективы, где есть только контактные, переходят на дистанционное обучение.
Результаты тестов на коронавирус пришлют по SMS. Рассылку поручено организовать пермскому минздраву. По замыслу властей региона, такие меры должны снизить нагрузку на call-центры и регистратуры больниц. Сейчас узнать о результатах теста на коронавирус можно по телефонам Роспотребнадзора — 8 (342) 258 07 87, 8 (342) 236 48 77, 8 (342) 233 40 23, 8 (342) 239 33 94, 8 (342) 236 51 90 (полный список опубликован на сайте ведомства). Специалисты принимают звонки с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. В выходные о результатах можно узнать с 10:00 до 18:00.
Пермская станция переливания крови отменяет выезды в территории. Они ранее проходили по четыре раза в неделю. Доноров продолжают принимать на первом этаже станции переливания. Однако в организации обращают внимание на нехватку всех групп и резусов крови. Дефицит возник еще до решения об отмене выездов. При необходимости в 120 донорах кровь ежедневно сдавали в среднем 80 человек.
МФЦ будут работать по записи. Такое решение было принято во время оперштаба 21 октября. На новый формат работы филиалы многофункциональных центров «Мои Документы» переходят в понедельника — 26 октября. По словам власти, эта мера является вынужденной из-за роста заразившихся коронавирусом в регионе.
С санаториями договорились по COVID-19. Планируется, что в санатории, которые будут оборудованы для зараженных коронавирусом пермяков, будут направлять тех, у кого нет острых симптомов. «В таком случае уже не будет ситуации, когда место занимает человек, у которого тест все еще показывает наличие коронавируса, но при этом он уже в удовлетворительном состоянии», — пояснил губернатор Дмитрий Махонин.
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