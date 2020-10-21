В регионе проблема с медицинскими кадрами из-за того, что врачи болеют коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 октября, — 316-й день с момента выявления коронавируса и 226-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 447 335 (+15 700) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 11 994 (+132) инфицированных. Выздоровело 8072 заразившихся, умерло от коронавируса — 359.

226 медиков — с COVID-19. По словам замминистра здравоохранения Пермского края Евгения Рожнева, в регионе есть дефицит медицинских кадров. Одной из причин является то, что врачи сами заражаются коронавирусом. «Несколько стабилизировалась и ситуация с врачами, но продолжают болеть 226 человек », — отметил он.

В 94 школах введен карантин из-за коронавируса . Кроме того, в списке образовательных учреждений, в которых введен карантин из-за инфекции, значится 13 ссузов и 19 детсадов. Учебный процесс, несмотря на ограничительные меры, не прекращался. Группы, где нашли инфицированных, закрываются на карантин. А те коллективы, где есть только контактные, переходят на дистанционное обучение.

Результаты тестов на коронавирус пришлют по SMS. Рассылку поручено организовать пермскому минздраву . По замыслу властей региона, такие меры должны снизить нагрузку на call-центры и регистратуры больниц. Сейчас узнать о результатах теста на коронавирус можно по телефонам Роспотребнадзора — 8 (342) 258 07 87, 8 (342) 236 48 77, 8 (342) 233 40 23, 8 (342) 239 33 94, 8 (342) 236 51 90 (полный список опубликован на сайте ведомства). Специалисты принимают звонки с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. В выходные о результатах можно узнать с 10:00 до 18:00.

Пермская станция переливания крови отменяет выезды в территории . Они ранее проходили по четыре раза в неделю. Доноров продолжают принимать на первом этаже станции переливания. Однако в организации обращают внимание на нехватку всех групп и резусов крови. Дефицит возник еще до решения об отмене выездов. При необходимости в 120 донорах кровь ежедневно сдавали в среднем 80 человек.

МФЦ будут работать по записи . Такое решение было принято во время оперштаба 21 октября. На новый формат работы филиалы многофункциональных центров «Мои Документы» переходят в понедельника — 26 октября. По словам власти, эта мера является вынужденной из-за роста заразившихся коронавирусом в регионе.

С санаториями договорились по COVID-19. Планируется, что в санатории, которые будут оборудованы для зараженных коронавирусом пермяков, будут направлять тех, у кого нет острых симптомов. «В таком случае уже не будет ситуации, когда место занимает человек, у которого тест все еще показывает наличие коронавируса, но при этом он уже в удовлетворительном состоянии», — пояснил губернатор Дмитрий Махонин.