В Свердловской области зарегистрировано 279 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Число заболевших вновь начало расти после четырехдневного снижения.
«Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 237 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 158 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Еще 1156 пациентов свердловских больниц находятся в состоянии средней тяжести.
Зарегистрировано семь случаев смерти больных коронавирусов. Общее число случаев смертей заболевших свердловчан — 784. Выздоровели 280 человек. Общее число выздоровевших жителей региона — 28 864. С начала эпидемии в Свердловской области коронавирусом заразились 36 766 человек.
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