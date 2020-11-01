01 ноября 2020
31 октября 2020

В свердловской статистике по COVID наметился негативный перелом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Число заболевших вновь стало расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области зарегистрировано 279 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Число заболевших вновь начало расти после четырехдневного снижения.

«Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжелое, 237 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 158 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Еще 1156 пациентов свердловских больниц находятся в состоянии средней тяжести.

Зарегистрировано семь случаев смерти больных коронавирусов. Общее число случаев смертей заболевших свердловчан — 784. Выздоровели 280 человек. Общее число выздоровевших жителей региона — 28 864. С начала эпидемии в Свердловской области коронавирусом заразились 36 766 человек.

В последние дни число заболевших снижалось
Фото: coronavirus-monitor.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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