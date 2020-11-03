На трассе до Екатеринбурга ликвидируют пункты общественного питания
Песков высказался по поводу взрыва в больнице Челябинска — руководство Троицка попало в поле зрения силовиков — глава челябинского района уходит в отставку — на трассе уберут точки питания. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:
Кремль отреагировал на взрыв в больнице
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что по ситуации со взрывом кислорода в челябинской больнице есть вопросы к властям области.
Мэром Троицка заинтересовались силовики
- В отношении руководителей Троицка возбуждено уголовное дело по фактам превышений должностных полномочий. По данным URA.RU, одним из фигурантов дела может стать мэр Троицка Александр Виноградов.
Руководитель челябинского района уйдет в отставку
- Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин уйдет в отставку с 10 ноября из-за истечения срока полномочий. Источник в правительстве области сообщил URA.RU, что временным руководителем района может стать ставленник губернатора.
На дороге до Екатеринбурга снесут точки общепита
- На трассе между Челябинском и Екатеринбургом будут ликвидированы павильоны горячего питания. Ликвидация этих павильонов связана с расширением трассы до четырех полос.
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