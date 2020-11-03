03 ноября 2020
02 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 4 ноября. В Кремле прокомментировали взрыв в больнице, властями Троицка заинтересовались следователи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, торговля, м5, автодорога, ремонт дороги, придорожное кафе, поворот на тюбук
На трассе до Екатеринбурга ликвидируют пункты общественного питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Песков высказался по поводу взрыва в больнице Челябинска — руководство Троицка попало в поле зрения силовиков — глава челябинского района уходит в отставку — на трассе уберут точки питания. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:

Кремль отреагировал на взрыв в больнице

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что по ситуации со взрывом кислорода в челябинской больнице есть вопросы к властям области.

Мэром Троицка заинтересовались силовики

  • В отношении руководителей Троицка возбуждено уголовное дело по фактам превышений должностных полномочий. По данным URA.RU, одним из фигурантов дела может стать мэр Троицка Александр Виноградов.

Руководитель челябинского района уйдет в отставку

  • Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин уйдет в отставку с 10 ноября из-за истечения срока полномочий. Источник в правительстве области сообщил URA.RU, что временным руководителем района может стать ставленник губернатора.

На дороге до Екатеринбурга снесут точки общепита

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...