Мошенники попытались обмануть челябинку, угрожая проверкой ФСБ

Мошенники представились сотрудниками ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительнице Челябинска мошенники пригрозили тюрьмой от имени ФСБ за якобы спонсирование терроризма. Женщина рассказала, почему они были убедительны и что помешало взять огромный кредит.

«Девушке написали в соцсети от имени ее начальника, сказали, что будет проверка из ФСБ. Причина — якобы она пытается финансировать терроризм, сделать перевод на Украину», — сообщает telegram-канал «Челябинск который смог».

Потом с ней связались якобы сотрудники ФСБ, которые показали удостоверение, документы с печатями и не дали времени на раздумья. Ей сказали срочно идти в банк и взять кредит на строительство дома.

«Девушка поехала в банк, но он был уже закрыт. Дома она рассказала все мужу, тот сказал не отвечать на звонки. На следующий день телефон разрывался от пропущенных с разных номеров», — рассказывает telegram-канал.

После этого семью засыпали угрозами в СМС о том, что ее заключат под стражу. До сих пор к ним никто не приехал, а вся переписка оказалась удалена.

Ранее мошенники, представившись директором школы, обманули семью педагогов из Снежинска. Злоумышленники сумели убедить супругов, что они подозреваются в финансировании терроризма и в необходимости «спасти» их деньги на «безопасных счетах»