Челябинка рассказала об угрозах мошенников от имени ФСБ. Видео

Мошенники попытались обмануть челябинку, угрожая проверкой ФСБ
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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, программист, террорист, киберпреступность, хакер, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, пиратство
Мошенники представились сотрудниками ФСБ Фото:

Жительнице Челябинска мошенники пригрозили тюрьмой от имени ФСБ за якобы спонсирование терроризма. Женщина рассказала, почему они были убедительны и что помешало взять огромный кредит.

«Девушке написали в соцсети от имени ее начальника, сказали, что будет проверка из ФСБ. Причина — якобы она пытается финансировать терроризм, сделать перевод на Украину», — сообщает telegram-канал «Челябинск который смог».

Потом с ней связались якобы сотрудники ФСБ, которые показали удостоверение, документы с печатями и не дали времени на раздумья. Ей сказали срочно идти в банк и взять кредит на строительство дома.

«Девушка поехала в банк, но он был уже закрыт. Дома она рассказала все мужу, тот сказал не отвечать на звонки. На следующий день телефон разрывался от пропущенных с разных номеров», — рассказывает telegram-канал.

После этого семью засыпали угрозами в СМС о том, что ее заключат под стражу. До сих пор к ним никто не приехал, а вся переписка оказалась удалена.

Ранее мошенники, представившись директором школы, обманули семью педагогов из Снежинска. Злоумышленники сумели убедить супругов, что они подозреваются в финансировании терроризма и в необходимости «спасти» их деньги на «безопасных счетах»

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Жительнице Челябинска мошенники пригрозили тюрьмой от имени ФСБ за якобы спонсирование терроризма. Женщина рассказала, почему они были убедительны и что помешало взять огромный кредит. «Девушке написали в соцсети от имени ее начальника, сказали, что будет проверка из ФСБ. Причина — якобы она пытается финансировать терроризм, сделать перевод на Украину», — сообщает telegram-канал «Челябинск который смог». Потом с ней связались якобы сотрудники ФСБ, которые показали удостоверение, документы с печатями и не дали времени на раздумья. Ей сказали срочно идти в банк и взять кредит на строительство дома. «Девушка поехала в банк, но он был уже закрыт. Дома она рассказала все мужу, тот сказал не отвечать на звонки. На следующий день телефон разрывался от пропущенных с разных номеров», — рассказывает telegram-канал. После этого семью засыпали угрозами в СМС о том, что ее заключат под стражу. До сих пор к ним никто не приехал, а вся переписка оказалась удалена. Ранее мошенники, представившись директором школы, обманули семью педагогов из Снежинска. Злоумышленники сумели убедить супругов, что они подозреваются в финансировании терроризма и в необходимости «спасти» их деньги на «безопасных счетах»
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