14 мая 2024

Проблемы с акциями «Усть-Катавского трамвая» привели к ликвидации фирмы

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Суд ликвидировал компанию из-за нарушений с эмиссией акций Фото:

Проблемы с выпуском акций ЗАО «Усть-Катавский трамвай» привели к ликвидации компании. Как следует из картотеки арбитражных дел, инициатором судебного процесса выступил Центральный банк РФ.

«Исковые требования удовлетворить. Ликвидировать ЗАО „Усть-Катавский трамвай“. Возложить обязанность по ликвидации компании на [генерального директора] Гуревич Анатолия Ефимовича», — отмечено в решении суда.

Причиной стало нарушение законодательства о ценных бумагах. Следствием этого стало ведение деятельности с нарушением закона. Как выяснилось, общество было создано в декабре 2002 года. При учреждении были выпущены акции, которые в 30-дневный срок не зарегистрированы и не подан отчет об итогах выпуска.

С 2021 по 2023 годы было выдано четыре предписания. Нарушения устранены не были. Против ликвидации представители ответчика возражать не стали. В то же время у фирмы, по данным налоговиков, отсутствуют признаки недействующего лица, поэтому нет оснований инициировать банкротство.

Согласно данным СБИС, компания зарегистрирована в Челябинске. Видом ее деятельности является консалтинг. Однако работы нет: прибыли и убытки, как минимум, с 2019 года отсутствуют.

При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до «Усть-Катавского трамвая». Однако на телефонный звонок не ответили. Другие сведения о контактах в открытом доступе отсутствуют.

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Проблемы с выпуском акций ЗАО «Усть-Катавский трамвай» привели к ликвидации компании. Как следует из картотеки арбитражных дел, инициатором судебного процесса выступил Центральный банк РФ. «Исковые требования удовлетворить. Ликвидировать ЗАО „Усть-Катавский трамвай“. Возложить обязанность по ликвидации компании на [генерального директора] Гуревич Анатолия Ефимовича», — отмечено в решении суда. Причиной стало нарушение законодательства о ценных бумагах. Следствием этого стало ведение деятельности с нарушением закона. Как выяснилось, общество было создано в декабре 2002 года. При учреждении были выпущены акции, которые в 30-дневный срок не зарегистрированы и не подан отчет об итогах выпуска. С 2021 по 2023 годы было выдано четыре предписания. Нарушения устранены не были. Против ликвидации представители ответчика возражать не стали. В то же время у фирмы, по данным налоговиков, отсутствуют признаки недействующего лица, поэтому нет оснований инициировать банкротство. Согласно данным СБИС, компания зарегистрирована в Челябинске. Видом ее деятельности является консалтинг. Однако работы нет: прибыли и убытки, как минимум, с 2019 года отсутствуют. При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до «Усть-Катавского трамвая». Однако на телефонный звонок не ответили. Другие сведения о контактах в открытом доступе отсутствуют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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