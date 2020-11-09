Карабах признал, что полностью потерял контроль над Шуши. Под угрозой Степанакерт

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Вооруженные силы Азербайджана подступают к столице Нагорного Карабаха Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики потеряли контроль над городом Шуши, имеющим стратегическое значение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян.

«Город Шуши полностью находится вне контроля карабахских сил», — сообщает telegram-канал RT со ссылкой на Погосяна. Отмечается, что вооруженные силы Азербайджана подступают к столице Нагорного Карабаха Степанакерту.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в Шуши могут закончиться к 9 ноября. По его словам, боевые действия в регионе не утихают.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои продолжаются, передает телеканал 360. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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