Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики потеряли контроль над городом Шуши, имеющим стратегическое значение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян.
«Город Шуши полностью находится вне контроля карабахских сил», — сообщает telegram-канал
Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в Шуши могут закончиться к 9 ноября. По его словам, боевые действия в регионе не утихают.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои продолжаются, передает телеканал 360. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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