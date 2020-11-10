Россиянку, осужденную в США за вывоз своих детей, освободили

Гражданку РФ Богдану Осипову, приговоренную к семи годам заключения в США, выпустили из тюрьмы. Об этом сообщается на странице Российского посольства в США в Facebook.
«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы „Данбери“, шт. Коннектикут!» — говорится в сообщении. В посольстве подчеркнули, что продолжат добиваться возвращения женщины в Россию и надеются на справедливость по отношению к ней.
Муж Осиповой Брайан Мобли обвинил супругу в похищении детей, получил развод и полную опеку над детьми. В 2017 году Осипова вернулась в США, чтобы оспорить решение о лишении ее родительских прав и добиться совместной опеки над детьми, но там ее арестовали по заявлению бывшего мужа, пишет RT. Мобли обвинил экс-супругу в вымогательстве, подразумевая требование Осиповой выплачивать алименты на детей. Ее приговорили к семи годам тюрьмы в США. Девушку признали виновной в похищении своих детей и вымогательстве.
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