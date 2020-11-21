21 ноября 2020

Бывшая жена Джигарханяна сменила имидж после его смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Свой новый образ Цымбалюк-Романовская прокомментировала одной фразой Instagram / vitalinaromanovskaya

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская сменила имидж на девятый день после его смерти. Ролик из салона красоты Цымбалюк-Романовская выложила в сториз своего Instagram.

На кадрах видно, как пианистке стригут волосы. Она спросила у парикмахера, уходит ли «плохая информация» при обрезании волос. Тот заверил, что убирает весь негатив. Свой новый образ Цымбалюк-Романовская прокомментировала одной фразой: «Обнуляемся». Новую прическу подписчикам она так и не показала.

Ранее Цымбалюк-Романовская отказалась верить в смерть бывшего мужа. Однако позже признала, что в последнее время он чувствовал себя плохо. Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет в ночь с 13 на 14 ноября, напоминает агентство Nation news. Прощание с народным артистом СССР пройдет 17 ноября в Московском драматическом театре, которым он руководил, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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