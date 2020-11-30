Сотни российских школьников получат по миллиону рублей

Школьники подвели итоги участия в проекте «Большая перемена» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России прошел открытый урок, на котором подвели итоги школьного конкурса «Большая перемена». 300 победителей президентского проекта получили по миллиону рублей.

«Конкурс „Большая перемена“ объединил более миллиона школьников, стал пространством возможностей для старшеклассников страны. По итогам конкурса 20 лучших школ получили по два миллиона рублей на техническое оснащение. 300 учеников одиннадцатых классов — по миллиону рублей, которые они смогут направить на оплату обучения в вузах, а в случае поступления на бюджетное отделение — на ипотеку. 300 девятиклассников и десятиклассников — по 200 тысяч рублей, которые могут быть израсходованы на дополнительное образование», — рассказали в пресс-службе «Большой перемены».

В число лучших школ вошел МАОУ «Лицей» города Лесного Свердловской области. А миллион получит одиннадцатиклассник из Красноуфимска.

В рамках открытого урока победители проекта пообщались с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, а также с другими гостями — народным артистом России Владимиром Машковым и заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Дети рассказали чиновникам о собственных достижениях и поделились идеями на будущее.

«Мы вместе с ребятами из волонтерского отряда посещали детские сады, где проводили для воспитанников мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, проводили веселые интерактивные игры. По окончанию нашей детской программы мы получили обратную связь и поняли, что дети отлично усвоили правила», — рассказала Кравцову о проекте «От садика до дома безопасная дорога» школьница из Санкт-Петербурга Зоя Цай. Своими инициативами с чиновниками также поделились школьники из Мордовии, Дагестана, Ростовской области и Хабаровского края.

«В конкурсе отношение к участникам, как ко взрослым. Они — главные и имеют возможность принимать решения самостоятельно. В „Артеке“ вместе с финалистами мы обсудили, как будет развиваться „Большая перемена“ в дальнейшем, и именно на финале президент Путин принял решение, что конкурс станет ежегодным. В новом сезоне к старшеклассникам смогут присоединиться ученики 5-7 классов», — заявил Кириенко.

В дальнейшем планируется создать Ассоциацию участников «Большой перемены», раскрыл министр Кравцов. По его словам, конкурс предоставляет большие возможности для каждого школьника страны, поэтому профильное министерство будет вкладывать ресурсы в его развитие.