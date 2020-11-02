В России создан новый инструмент для воспитания элит

Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса по видеосвязи Фото: Kremlin.ru

Решение президента России Владимира Путина в ежегодном формате проводить школьный конкурс «Большая перемена» открывает для страны возможности для создания новых элит, сказал в разговоре с URA.RU политолог Сергей Старовойтов. Он объяснил, что мероприятие поможет молодежи за счет собственных способностей построить успешную карьеру в интересующих сферах.

«В России запущен ряд проектов, которые позволяют инициативным молодым и не очень людям реализовать собственный потенциал. Я говорю и о „Лидерах России“, и о „Лидерах России. Политика“. В данном случае школьные конкурсы — это подпроект большой концепции по созданию в России новых меритократических [достойных] элит, — сказал Старовойтов. — Создание социальных лифтов и возможностей для различных категорий граждан — одна из главных задач. Если мы не воспитываем подрастающее поколение, то сложно говорить о будущем вообще».

Проект «Большая перемена» входит в платформу «Россия — страна возможностей» и был запущен 28 марта. С 9 сентября по 25 октября состоялись 18 полуфиниалов конкурса, в котором приняли участие шесть тысяч учеников средних и старших классов по всей стране. В финал соревнований прошли 1,2 тысячи школьников. Выполняя различные тесты и задания, они смогут побороться за главные призы: денежные премии в один млн рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8—9-х классов.

2 ноября президент Владимир Путин пообщался с участниками конкурса по видеосвязи. Глава государства поздравил подростков с выходом в финал, узнал об их конкурсных проектах и предложил проводить «Большую перемену» ежегодно.