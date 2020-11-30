Крупные госкомпании пожаловались Мишустину на ФАС

Основные претензии монополий относятся к предложению ведомства не учитывать в их тарифах амортизацию и выплату дивидендов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Крупные госкомпании недовольны идеей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по кардинальному изменению закона «О естественных монополиях». Руководители ОАО РЖД Олег Белозеров, «Россетей» Павел Ливинский и «Транснефти» Николай Токарев направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с критикой разработанных законопроектов о госрегулировании цен и реформировании монополий.

«Основные претензии монополий относятся к предложению ведомства не учитывать в их тарифах амортизацию и выплату дивидендов, а учет капитальных вложений проводить не в полной мере», — пишет « Коммерсант ». Представители компании отмечают, что включение в стоимость услуг монополий расходов на дивиденды поддерживало правительство. Также топ-менеджеры утверждают, что предложенное регулятором правило об учете капвложений в тарифах только после ввода в эксплуатацию объектов лишает монополии источников финансирования ранних этапов реализации проектов.

Кроме того, руководителям крупных госкомпаний не нравится, что идея ФАС по наделению службы полномочиями силовых ведомств, в частности, по беспрепятственному получению информации и проникновению в офисы. По их мнению, это может увеличить число проверок бизнеса. Бывший руководитель ФАС Игорь Артемьев, ушедший в отставку 11 ноября, более десяти лет боролся за упразднение этого закона в пользу другого — «О защите конкуренции», а также за принятие нового определения естественной монополии, которое бы позволило привлекать в компании сторонних инвесторов.

Ранее Артемьев заявил, что российская экономика остается низкоконкурентной и «полуфеодальной», а в стране создается государственно-монополистический капитализм. Он отметил необходимость развития конкуренции, для чего нужно переводить госкомпании и естественные монополии «в совершенно другой режим» и даже разделять их.