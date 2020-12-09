Бессимптомные больные распространяют вирус, игнорируя рекомендации санврачей, считает Александр Карабиненко Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 декабря, — 374-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 274-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 621 504, достигнув отметки в 68 546 459. Выздороветь удалось уже 47 352 686 пациентам (+449 852). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 562 383 (+12 301).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 15 589 681 американца. Следом идут Индия (9 735 975) и Бразилия (6 675 915). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 515 009.

Вакцина и лекарство

Порядка половины регионов РФ уже получили первые партии российской вакцины «Спутник V». Поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

На протяжении полутора месяцев после вакцинации россиянам нельзя будет употреблять алкоголь, заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. По его словам, алкоголь снижает иммунитет, обостряет все хронические заболевания, а также несовместим со многими препаратами и может вызвать аллергию. Глава центра Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург с этим согласен, но при этом уверен, что бокал шампанского на Новый год не навредит.

Коронавирус в России

Президент страны Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Трудовой кодекс РФ и закон «Об электронной подписи». Этот факт делает удаленную работу легальной на законодательном уровне. Документ вступит в силу 1 января 2021 года. Условия труда при этом не изменяются: сотруднику должны ежегодно предоставлять отпуск на 28 дней, полностью выплачивать зарплату и оплачивать командировки.

Чтобы снизить риск заражения, следует лучше проветривать помещения, чаще проводить в них влажную уборку и усилить вентиляцию. Эти правила работают для закрытых помещений и общественного транспорта, рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Число заболевших COVID-19 в России продолжает расти из-за большого числа бессимптомных больных. Эти люди активно распространяют вирус в обществе, пренебрегая рекомендациями специалистов, которые касаются ношения масок и перчаток, считает пульмонолог и заслуженный врач РФ Александр Карабиненко.

Коронавирус в мире

Массовое ношение медицинских масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев COVID на 47%. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного на научном портале PNAS. Так, например, в немецком городе Йена масочный режим был введен в первую неделю апреля. Вскоре количество заболевших горожан упало до нуля.

Соединенные Штаты Америки помогут другим странам с вакциной только после того, как доступ к ней получат все жители страны. Такое заявление сделал советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Витамин С способен улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients. Выводы основаны на результатах более чем ста экспериментов. В ходе одного из них часть испытуемых получала витамин С , тогда как остальные — стерильную воду из капельницы.