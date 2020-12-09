09 декабря 2020

Слезы пациента помогут врачам определить тяжесть коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследователи сравнили образцы слез здорового человека и пациентов с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врачи смогут определить тяжесть состояния пациентов, инфицированных коронавирусом, по составу слез. Испанские ученые выяснили, что в слезной жидкости заболевших превышены те же маркеры воспаления, что и в плазме крови.

В Испании исследователи сравнили образцы слез 41 здорового человека и 62 пациентов с коронавирусом, сообщают «Известия». Выяснилось, что как и в крови, в слезах зараженных повышено содержание определенных цитокинов — клеток иммунной системы, которые помогают организму бороться с возбудителем инфекции.

«Вирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм через слизистые оболочки — нос, рот и глаза. Поэтому неудивительно, что эти ткани — первые, где вирус начинает воспроизводиться. <…> И есть методы, которые позволяют определять наличие коронавируса в слезах», — прокомменировал исследование зарубежных коллег профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Новый метод, как считают ученые, может быть очень актуален для детей и ослабленных пациентов. Впрочем, они признают, что такой метод исследования не подходит для тех, кто переносит заболевание бессимптомно или в легкой форме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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