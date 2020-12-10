Вирусолог назвал способы победы над коронавирусом

Вирусолог считает, что в перспективе будет разработано эффективное лекарство от COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы противостоять COVID-19 врачам и ученым в первую очередь нужно понять природу устойчивости к вирусу, который вызывает заболевание. Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов считает, что в первую очередь нужно обследовать тех людей, которые имеют устойчивость к возбудителю которавируса.

«Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей», — рассказал в интервью радио Sputnik Чепурнов. Он считает, что причиной устойчивости к возбудителю COVID-19 могут быть генетические факторы или иммунологические причины. На основе полученных данных нужно будет расзработать специальные лекарства от коронавируса. Препараты, которые используются сейчас для лечения вируса, как считает Чепурнов, «не стопроцентные, достаточно тяжелые в применении, так как обладают «изрядной токсичностью».

Как отметил вирусолог, благодаря такой работе ранее удалось подобрать препараты против гепатита С. Инфекция, до недавнего времени, не поддавалась лечению и от нее до сих пор не разработали вакцину. «Невозможно создать вакцину [от гепатита С] из-за биологических свойств самого возбудителя. Тем не менее, разработаны эффективнейшие трехнаправленные химиотерапевтические препараты, которые с высочайшей надежностью излечивают это заболевание», — сказал врач, добавив, что и от коронавируса можно в перспективе разработать такой препарат.