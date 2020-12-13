13 декабря 2020

В Шереметьево обнаружили сумку с высоким радиационным фоном

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Ситуация в аэропорту Кольцово в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Екатеринбург, аэропорт, кольцово, кинологическая служба, проверка багажа
Сотрудники аэропорта обнаружили сумку с высоким радиационным фоном (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В багажном отделении московского аэропорта Шереметьево обнаружена сумка с повышенным радиационным фоном. Об этом журналистам рассказал представитель экстренных служб столицы.

«При проведении сортировки багажа в багажном отделении терминала Б в аэропорту Шереметьево, датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок», — приводит РИА «Новости» слова собеседника, имя которого не раскрывается.

О содержании сумки информации нет. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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