В Шереметьево обнаружили сумку с высоким радиационным фоном

Сотрудники аэропорта обнаружили сумку с высоким радиационным фоном (архивное фото)
В багажном отделении московского аэропорта Шереметьево обнаружена сумка с повышенным радиационным фоном. Об этом журналистам рассказал представитель экстренных служб столицы.
«При проведении сортировки багажа в багажном отделении терминала Б в аэропорту Шереметьево, датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок», — приводит РИА «Новости» слова собеседника, имя которого не раскрывается.
О содержании сумки информации нет. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
Подписывайтесь на URA.RU в