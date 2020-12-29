В ПФР объяснили порядок досрочных выплат пенсий за январь

В декабре пенсионеры России получат двойные пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Январские пенсии начнут зачислять российским пенсионерам с 29 декабря. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

«Получающим выплаты через банк и почтовые отделения 3 января зачисления начнутся 29—30 декабря», — приводит ТАСС заявление ПФР. С 4 января пенсии будут доставлять по привычному графику.

В фонде подчеркнули, что все перечисления за праздничные дни будут завершены до Нового года, пишет VSE42.Ru. Однако нужно уточнять, куда поступят деньги: на карту, личный счет или в доставочную организацию. Если выплаты приходят по почте, то деньги должны принести в стандартный срок, заключили в ПФР.

Ранее в ПФР сообщили, что россияне, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре получат двойную выплату. Пожилым гражданам переведут сумму за январь из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками. Кроме этого, с 1 января 2021 года на дополнительные отчисления из фонда могут рассчитывать пожилые граждане, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, учащиеся в школах или дети-студенты очных отделений.